С 3 апреля запустят теплоходы по маршруту «Волгоград-Островная»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-02T11:51:53+03:00

Теплоходы от Речпорта на остров будут ходить четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Речные трамвайчики будут ходить в этом направлении 4 раза в неделю

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Навигация по Волге открыта и в Волгограде открыли сезон речные трамвайчики. По двум маршрутам теплоходы уже плавают, а с 3 апреля добавится третий: он будет ходить от Волгограда на остров Сарпинский (до пристани «Островная»).

- Теплоходы по этому маршруту будут ходить четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии. - В среду от Речпорта первый теплоход отправится в 8.15. Последний рейс – в 18.15 от острова Сарпинский. В остальные дни от Волгограда суда будут отходить в 08.15 и 16.30, в обратном направлении - в 10.30 и 17.15.

Кроме того, с 3 апреля добавляют рейсы на речной маршрут «Волгоград - Щучий проран - Культбаза», который был открыт еще 7 марта. Рейсы добавятся в среду, четверг, пятницу и в выходные дни.

- Для удобства жителей острова и владельцев дачных участков с 6 апреля по субботам и воскресеньям на этом направлении будет осуществляться по 12 рейсов в день, - сообщают в администрации Волгограда.

Итого, с 3 апреля на трех действующих маршрутах речные трамвайщики совершат 16 рейсов (включая «Руднева – Сарпинский»). А в первые выходные апреля речные суда сделают уже порядка 50 рейсов. Ближе к разгару дачного сезона движение по маршрутам заработает в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU