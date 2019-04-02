2019-04-02T11:51:53+03:00
Общество

С 3 апреля запустят теплоходы по маршруту «Волгоград-Островная»

Речные трамвайчики будут ходить в этом направлении 4 раза в неделю
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Теплоходы от Речпорта на остров будут ходить четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.Теплоходы от Речпорта на остров будут ходить четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Навигация по Волге открыта и в Волгограде открыли сезон речные трамвайчики. По двум маршрутам теплоходы уже плавают, а с 3 апреля добавится третий: он будет ходить от Волгограда на остров Сарпинский (до пристани «Островная»).

- Теплоходы по этому маршруту будут ходить четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии. - В среду от Речпорта первый теплоход отправится в 8.15. Последний рейс – в 18.15 от острова Сарпинский. В остальные дни от Волгограда суда будут отходить в 08.15 и 16.30, в обратном направлении - в 10.30 и 17.15.

Кроме того, с 3 апреля добавляют рейсы на речной маршрут «Волгоград - Щучий проран - Культбаза», который был открыт еще 7 марта. Рейсы добавятся в среду, четверг, пятницу и в выходные дни.

- Для удобства жителей острова и владельцев дачных участков с 6 апреля по субботам и воскресеньям на этом направлении будет осуществляться по 12 рейсов в день, - сообщают в администрации Волгограда.

Итого, с 3 апреля на трех действующих маршрутах речные трамвайщики совершат 16 рейсов (включая «Руднева – Сарпинский»). А в первые выходные апреля речные суда сделают уже порядка 50 рейсов. Ближе к разгару дачного сезона движение по маршрутам заработает в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м в Волгограде засияют 1600 новых фонарей
Для волгоградцев проложили «Дорогу к храму»
В Волгограде освятят еще два купола для собора Александра Невского
На юге Волгограда маршрутка с людьми врезалась в грузовик: трое пострадавших
Волгоградке, по вине которой в ДТП погибли трое, грозит семь лет колонии
В Волжском собаки в три раза реже кошек болеют бешенством
Преподавателя-взяточницу волжского вуза отправили за решетку
На севере Волгограда иномарка улетела с обрыва: водитель в больнице
Курильщик сгорел на пожаре в Камышине
В Волгограде судят директора птицефабрики, скрывшего почти 20 миллионов рублей налогов
В Волгограде двух мужчин насмерть завалило землей
Улетим вместе с призраками: волгоградцам расскажут о творчестве Миядзаки
На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали 40 человек
На волгоградских дорогах обновят разметку за 38 миллионов рублей
Астраханский табунщик заплатит полмиллиона рублей за ДТП с лошадью
В Волжском психбольной загадил квартиру и травит соседей
В Волжском поймали наркодилеров, оставляющих метки на стенах
Временная мера: в Волгограде латают улицу Латошинскую