2019-04-02T10:50:32+03:00
Происшествия

Волгоградке, по вине которой в ДТП погибли трое, грозит семь лет колонии

Из-за нерадивой автоледи в аварии погибли мужчина и две женщины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Женщина на "Фольксвагене" вылетела на "встречку" и лоб в лоб врезалась в "семерку". Три человека погибли, двое получили тяжелые травмы.Женщина на "Фольксвагене" вылетела на "встречку" и лоб в лоб врезалась в "семерку". Три человека погибли, двое получили тяжелые травмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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46-летней волгоградке грозит семь лет колонии за аварию. Это из-за ее беспечности на дороги три человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы. Следователи завершили расследование уголовного дела, которое по факту ДТП завели на виновницу, и передали его в суд. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Эта авария произошла 13 сентября 2018-го в Иловлинском районе Волгоградской области на трассе М-4 «Дон» - «Тамбов – Волгоград – Астрахань». В тот день волгоградка на своем «Фольксваген Пассат» мчалась из Волгограда по направлению Москвы. Торопилась, обгоняла одну машину за другой. Очередной такой обгон закончился жуткой аварией. Женщина на иномарке лоб в лоб столкнулась в «семеркой». Удар был такой силы, что в отечественной легковушке не выжил никто. 49-летний мужчина и две женщины – 67 лет и 61 год – сокнчались на месте ДТП до приезда «скорой» помощи.

Тяжелые травмы в аварии получили и две пассажирки иномарки – женщины 47 и 50-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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