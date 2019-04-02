2019-04-02T10:36:40+03:00
Общество

В Волжском собаки в три раза реже кошек болеют бешенством

Среди 12 случаев бешенства - восемь кошек и хомяк
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Среди заболевших бешенством больше всего кошек.Среди заболевших бешенством больше всего кошек.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
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Случаи бешенства среди диких и домашних животных регулярно обнаруживают во всех городах и районах Волгоградской области. Региональный Роспотребнадзор подвел итоги по этому заболеванию за предыдущий год и первый квартал 2019-го в городе в одном из восьми своих территориальных отделов - по городу Волжскому, Ленинскому, Среднеахтубинскому, Николаевскому и Быковскому районам. Как и следовало ожидать, из 32 случаев бешенства больше всего приходится на Волжский. При этом кошки заражаются бешенством в три раза чаще собак. Есть угроза и от мелких и, казалось бы, безобидных хомяков.

Всего в 2018 году в Волжском заразились бешенством 12 животных. Среди них восемь кошек - поровну домашних и дворовых, три собаки, из которых две безнадзорных, и один хомяк.

Вторым по заболеваемости стал Среднеахтубинский район, где зарегистрировано 9 случаев бешенства. Среди заболевших животных - пять домашних кошек и три собаки, тоже домашние. Из диких - лишь один енот.

По три случая заболевания бешенством в Ленинском и Николаевском районах, здесь лидируют домашние собаки, пять разных животных заразились в Быковском районе. Большинство всех этих случаев приходится на первый квартал 2018 года - 19 из 32. А вот этот период 2019-го пока обошелся без бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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