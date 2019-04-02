2019-04-02T09:57:54+03:00
Происшествия

Преподавателя-взяточницу волжского вуза отправили за решетку

Завкафедры Юлия Гущина проведет в колонии полтора года
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сумма взяток за оценки варьировалась от 4,5 до 20 тысяч рублей.Сумма взяток за оценки варьировалась от 4,5 до 20 тысяч рублей.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

39-летнюю и.о.завкафедры «Экономика и менеджмент» филиала одного из вузов Волжского Юлию Гущину отправили за решетку. Суд приговорил ее к полутора годам колонии общего режима. Такое суровое наказание преподаватель получила за взятки.

Как доказали следователи СУ СК России по Волгоградской области, женщина регулярно ставила студентам положительные оценки за определенную плату. При получении очередной взятки, как говорят «на горячем», ее и поймали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Волжскому.

В ходе следствия вскрылись семь фактов получения денег от студентов в период с июня 2017 года по февраль 2018 года. Чтобы скрыть преступную деятельность, она брала деньги через посредника. Суммы варьировались от оценки за экзамен или за зачет, и степени «подготовленности» студентов - от 4,5 до 20 тысяч рублей.

- Свою вину бывшая работница вуза полностью признала. Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И дополняют, что уголовные дела на посредника и студентов прекратили «в связи с деятельным раскаянием».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м в Волгограде засияют 1600 новых фонарей
Для волгоградцев проложили «Дорогу к храму»
В Волгограде освятят еще два купола для собора Александра Невского
На юге Волгограда маршрутка с людьми врезалась в грузовик: трое пострадавших
С 3 апреля запустят теплоходы по маршруту «Волгоград-Островная»
Волгоградке, по вине которой в ДТП погибли трое, грозит семь лет колонии
В Волжском собаки в три раза реже кошек болеют бешенством
На севере Волгограда иномарка улетела с обрыва: водитель в больнице
Курильщик сгорел на пожаре в Камышине
В Волгограде судят директора птицефабрики, скрывшего почти 20 миллионов рублей налогов
В Волгограде двух мужчин насмерть завалило землей
Улетим вместе с призраками: волгоградцам расскажут о творчестве Миядзаки
На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали 40 человек
На волгоградских дорогах обновят разметку за 38 миллионов рублей
Астраханский табунщик заплатит полмиллиона рублей за ДТП с лошадью
В Волжском психбольной загадил квартиру и травит соседей
В Волжском поймали наркодилеров, оставляющих метки на стенах
Временная мера: в Волгограде латают улицу Латошинскую