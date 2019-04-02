Преподавателя-взяточницу волжского вуза отправили за решетку

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-02T09:57:54+03:00

Сумма взяток за оценки варьировалась от 4,5 до 20 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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39-летнюю и.о.завкафедры «Экономика и менеджмент» филиала одного из вузов Волжского Юлию Гущину отправили за решетку. Суд приговорил ее к полутора годам колонии общего режима. Такое суровое наказание преподаватель получила за взятки.

Как доказали следователи СУ СК России по Волгоградской области, женщина регулярно ставила студентам положительные оценки за определенную плату. При получении очередной взятки, как говорят «на горячем», ее и поймали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Волжскому.

В ходе следствия вскрылись семь фактов получения денег от студентов в период с июня 2017 года по февраль 2018 года. Чтобы скрыть преступную деятельность, она брала деньги через посредника. Суммы варьировались от оценки за экзамен или за зачет, и степени «подготовленности» студентов - от 4,5 до 20 тысяч рублей.

- Свою вину бывшая работница вуза полностью признала. Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И дополняют, что уголовные дела на посредника и студентов прекратили «в связи с деятельным раскаянием».

ИСТОЧНИК KP.RU