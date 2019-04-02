2019-04-02T10:40:53+03:00
Происшествия

На севере Волгограда иномарка улетела с обрыва: водитель в больнице

Мужчина не справился с управлением
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель не справился с управлением и улетел в кювет.Водитель не справился с управлением и улетел в кювет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вчера, 1 апреля, волгоградцы стали свидетелями жуткой аварии, которая произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Водитель на иномарке улетел в кювет, и только чудом остался жив.

Произошло это примерно в половине второго дня на улице Героев Тулы. 41-летний водитель мчался на своем «Рено Меган» в сторону улицы Латошинской. Сейчас на этом участке идут ремонтные работы, но водитель не учел этого. Не справившись с управлением, машину резко вильнуло, и она покатилась в кювет.

Обрыв здесь большой, поэтому машина несколько раз перевернулась, достигнув дна.

- Водитель чудом выжил, его с травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вечером того же дня 27-летняя автоледи на «десятке» не уступила дорогу при выезде с улицы Землянского на Набережную и протаранила «Фиат Бравиа». Удар был такой силы, что травмы получили как сама виновница ДТП, так и ее 21-летняя пассажирка. Пострадала также 18-летняя девушка из «Фиата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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