2019-04-02T09:41:13+03:00
Происшествия

Курильщик сгорел на пожаре в Камышине

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пожарные обнаружили на пепелище погибшего хозяина.Пожарные обнаружили на пепелище погибшего хозяина.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Трагедия случилась 1 апреля в городе Камышине Волгоградской области. Около двух часов дня в деревянном частном доме на улице Лесозащитной загорелось подвальное помещение. Уже через несколько минут пожарные расчеты были на месте ЧП. К тому времени практически весь подвал был объят огнем. Вещи горели по всей площади. Пожарные справились с огнем всего за 16 минут. Когда проливали дом, спасатели обнаружили на пепелище тело погибшего 55-летнего хозяина. По предварительным данным, он был подшофе.

- Причина пожара устанавливается. Скорее всего, это было неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону.

Всего за сутки в области произошло 82 серьезных пожара. В большинстве случаев (69) это были возгорания мусора и сухой травы.

МЧС напоминает: не забывайте об элементарной пожарной безопасности. А если увидели пожар - звоните на номер «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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