В Волгограде судят директора птицефабрики, скрывшего почти 20 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-02T09:32:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде на скамье подсудимых оказался гендиректор птицефабрики. Его обвиняют по статье «сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере». Коммерсант увел почти двадцать миллионов рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, птицефабрика задолжала по налогам более 50 миллионов рублей. На счета организации налоговая наложила инкассовые поручения, чтобы все поступления уходили на уплату долгов. Но бизнесмен нашел способ, как обойти эту схему. Он направил свеем своим контрагентам письма с просьбой перепчислять им деньги не на счета птицефабрики, а на счета иной подконтрольной ему организации.

- Таким образом, с ноября 2017 года по март 2018-го гендиректор скрыл свыше 19,4 миллионов рублей, которые должны были пойти на взыскание недоимки по налогам, - поясняют в прокуратуре.

Свою вину бизнесмен не признал. Но сотрудники регионального УЭБиПК вместе со следователями СУ СК России по Волгоградской области собрали все факты, доказывающие, что коммерсант причастен к преступной схеме.

Уголовное дело направили в суд.

- В рамках дела арестованы земельный участок и два здания, принадлежащие обвиняемому, на общую сумму порядка 20 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU