В Волгограде двух мужчин насмерть завалило землей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-02T11:58:28+03:00

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Для двух волгоградцев 1 апреля закончилось трагедией – они погибли под землей. Инцидент произошел в Волгограде неподалеку от дома №8 на проспекте Волжский.

Один «бизнесмен» решил заработать на металлоломе: продать огромную трубу, которая была зарыта на участке. Чтобы достать ее, он арендовал экскаватор и нанял двух мужчин, которые должны были достать трубу. Накануне тяжелая сельхозтехника сняла слой почвы, после чего в траншею спустились работники. Мужчины стали откапывать трубу вручную. В этот момент и произошел обвал грунта.

- Мужчин просто завалило землей. Когда их откопали, они были уже мертвы. Одному погибшему было 30 лет, второму – 46 лет, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

По факту ЧП следственным отделом по Краснооктябрьскому району СУ СКР по области организована доследственная проверка.

- Сейчас устанавливают все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - дополняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU