2019-04-02T11:58:28+03:00
Происшествия

В Волгограде двух мужчин насмерть завалило землей

Рабочие доставали трубу из траншеи
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Мужчины откапывали ржавую трубу на продажу, когда обвалился грунт.Мужчины откапывали ржавую трубу на продажу, когда обвалился грунт.
Изменить размер текста:

Для двух волгоградцев 1 апреля закончилось трагедией – они погибли под землей. Инцидент произошел в Волгограде неподалеку от дома №8 на проспекте Волжский.

Один «бизнесмен» решил заработать на металлоломе: продать огромную трубу, которая была зарыта на участке. Чтобы достать ее, он арендовал экскаватор и нанял двух мужчин, которые должны были достать трубу. Накануне тяжелая сельхозтехника сняла слой почвы, после чего в траншею спустились работники. Мужчины стали откапывать трубу вручную. В этот момент и произошел обвал грунта.

- Мужчин просто завалило землей. Когда их откопали, они были уже мертвы. Одному погибшему было 30 лет, второму – 46 лет, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

По факту ЧП следственным отделом по Краснооктябрьскому району СУ СКР по области организована доследственная проверка.

- Сейчас устанавливают все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - дополняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м в Волгограде засияют 1600 новых фонарей
Для волгоградцев проложили «Дорогу к храму»
В Волгограде освятят еще два купола для собора Александра Невского
На юге Волгограда маршрутка с людьми врезалась в грузовик: трое пострадавших
С 3 апреля запустят теплоходы по маршруту «Волгоград-Островная»
Волгоградке, по вине которой в ДТП погибли трое, грозит семь лет колонии
В Волжском собаки в три раза реже кошек болеют бешенством
Преподавателя-взяточницу волжского вуза отправили за решетку
На севере Волгограда иномарка улетела с обрыва: водитель в больнице
Курильщик сгорел на пожаре в Камышине
В Волгограде судят директора птицефабрики, скрывшего почти 20 миллионов рублей налогов
Улетим вместе с призраками: волгоградцам расскажут о творчестве Миядзаки
На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали 40 человек
На волгоградских дорогах обновят разметку за 38 миллионов рублей
Астраханский табунщик заплатит полмиллиона рублей за ДТП с лошадью
В Волжском психбольной загадил квартиру и травит соседей
В Волжском поймали наркодилеров, оставляющих метки на стенах
Временная мера: в Волгограде латают улицу Латошинскую