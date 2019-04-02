2019-04-02T09:04:22+03:00
Звезды

Улетим вместе с призраками: волгоградцам расскажут о творчестве Миядзаки

Очередной «Философский четверг» 4 апреля 2019 в музее Машкова посвятят легендарному мультипликатору
Светлана КИРИЛЛОВА
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Кадр из фильма «Ходячий замок».Кадр из фильма «Ходячий замок».
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Далеко не каждый современный волгоградец - поклонник японской культуры и аниме, но многие как минимум однажды видели глубокие и неординарные творения прославленного аниматора Хаяо Миядзаки, хотя бы «Унесенные призраками» или «Ходячий замок». 4 апреля в 18.00 музей Машкова приглашает жителей Волгограда на лекцию, посвященную творчеству гения современной мультипликации. Она пройдет в выставочном зале на Чуйкова, 37.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее, интерактивное мероприятие с интригующим названием «Искусство видеть детали: Хаяо Миядзаки» проведет известный волгоградцам лектор «Интеллектуальных сред», профессор ВолГУ Андрей Макаров. Лекция о творчестве японского мультипликатора пройдет в рамках проекта «Философский четверг». Слушателей ждет увлекательный рассказ о творчестве «дедушки Хаяо» и удивительные детали о нескучной философии его самых известных лент.

Подробности по телефону: (8442) 24-16-79. Стоимость билетов - 200 рублей, для студентов и пенсионеров - 150, для детей - 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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