2019-04-02T08:45:07+03:00
Происшествия

На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали 40 человек

Квартира загорелась в пятиэтажке на улице Саушинской
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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При пожаре обошлось без пострадавших.При пожаре обошлось без пострадавших.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Около четырех часов дня 1 апреля диспетчеру поступил звонок о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. В пятиэтажке на улице Саушинской полыхала квартира. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь охватил комнату «однушки» по всей площади. Горели домашние вещи, мебель. Едкий дым расползался по всему подъезду. Чтобы обезопасить соседей, спасатели приняли решение эвакуировать из горящего дома сорок жильцов. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Спустя 26 минут после получения тревожного сигнала пожарные уже ликвидировали горение.

- Скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС России по региону.

Еще один пожар в Волгограде случился часом позже в Дзержинском районе. В десятиэтажке на улице Хорошева загорелись вещи на балконе одной из квартир. На то, чтобы справиться с огнем ушло 14 минут. Обошлось без пострадавших. А причина пожара та же - неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, это была брошенная курильщиком непотушенная сигарета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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