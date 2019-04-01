2019-04-01T21:17:29+03:00
Общество

На волгоградских дорогах обновят разметку за 38 миллионов рублей

А в Волгограде почти три миллиона рублей потратят на однолетние цветы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Закатают, закопают больше 40 миллионов рублей.Закатают, закопают больше 40 миллионов рублей.
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С наступлением тепла открывают свой сезон и дорожники. В этом году в Волгоградской области опять обещают обновить почти рекордное число дорог. И уже вовсю проводят аукционы, определяют подрядчиков. А вот сегодня на сайте госзакупок появился еще один интересный лот - «Выполнение работ по нанесению дорожной разметки». Интересен он тем, что потратят на эти цели из бюджета 38,8 миллиона рублей.

Спросите, куда пойдет такая сумма? Судя по документации, разметку обновить планируют во всех районах области. В общей сложности должны заново нарисовать 3 128 километров разметки. Плюс 474 пешеходных перехода и три километра у железнодорожных переездов. Плюс изготовлление дорожных знаков для ограждения мест проведения работ. Вот и вышла такая сумма.

А власти Волгограда решили 2,8 миллиона рублей потратить на клумбы. Точнее на цветы. Причем на однолетние. В этом году в городе намерены высадить 53,5 тысячи цветов. Горожан будут радовать разноцветные бегонии, петунии, бальзамин, пеларгония и прочие ароматные цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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