2019-04-01T21:00:27+03:00
Общество

Астраханский табунщик заплатит полмиллиона рублей за ДТП с лошадью

Конь выбежал на трассу «Волгоград-Астрахань» и помял иномарку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эта история приключилась в ноябре 2017-го. Как рассказали «КП-Волгоград» в астраханском УФССП, астраханец на своем «Hyundai Santa Fe» ехал по трассе «Волгоград-Астрахань». На 405 километре на дорогу вдруг выбежала лошадь. Да так внезапно, что водитель просто не успел остановить иномарку. В результате: лошадь на асфальте, а на машине жуткие вмятины. Благо еще никто из людей не пострадал.

Но водитель дорогого кроссовера решил взыскать ущерб (машину то восстанавливать пришлось). Как заключили эксперты, ДТП произошло по вине табунщика, который не уследил за лошадями. Но так какк с работника взять нечего, кроме зарплаты, подал водитель в суд на сельхозпредприятие, которому принадлежала лошадь. И выиграл. Суд постановил выплатить пострадавшему 530 тысяч рублей.

Решение суда передали в службу судебных приставов. Те сразу предупредили фермера: если добровольно не оплатит в установленный срок, то переплатит еще 7% сбора. Пришлось предприятию погашать долг за своего нерадивого табунщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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