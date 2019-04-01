В Волжском психбольной загадил квартиру и травит соседей

СЕГОДНЯ 18:58 2019-04-01T19:02:09+03:00

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Жизнь людей нескольких подъездов в доме №40 по улице Пушкина в Волжском превратилась в ад. И все из-за психбольного мужчины, который поселился здесь три года назад. Эту квартиру ему выделил муниципалитет. Да, он не буйный, но страдает психоневрологическими заболеваниями и ведет асоциальный образ жизни.

Как-то он заснул с сигаретой, и в квартире вспыхнул пожар. После этого его жилище отключили от всех коммуникаций. В том числе и от воды. И он стал справлять нужду прямо в ванную. Туда же сбрасывает весь мусор и отходы. В результате помещение стало источником размножения паразитных насекомых и устойчивого гнилостного запаха во всем подъезде. Входная дверь в квартиру из-за отсутствия замка придерживается проволокой.

Жители этого дома уже три года бьют во все колокола. Они обращались во все инстанции с просьбой решить проблему. Дошли до уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Сейчас он вместе с сотрудниками прокуратуры проводит проверку.

- Первые результаты свидетельствуют, что должные меры со стороны городских властей по обеспечению санитарно-эпидемиологического законодательства, соблюдения прав жителей на благоприятную среду проживания не приняты, - говорит уполномоченный по правам человека в регионе. - При этом в законе есть механизмы, которые могут разрешить эту ситуацию. Что и предложено использовать администрации Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU