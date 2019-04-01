В Волжском поймали наркодилеров, оставляющих метки на стенах

СЕГОДНЯ 18:42 2019-04-01T18:42:41+03:00

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Наркодилеры окончательно обнаглели: оставляют свои «закладки» во дворах, в парках, даже на детских площадках. А еще они пишут на стенах домов адреса своих «интернет-магазинов». Троих таких наркоторговцев на днях задержали в Волжском Волгоградской области.

Три молодых человека развернули свой гадкий бизнес в городе-спутнике. Организатором был 28 –летний молодой человек. Он занимался «оптом», распределял роли и начислял участникам зарплату. Второй - 31- летний ранее судимый мужчина, расфасовывал большие партии за дозы для сбыта. Третий - 23 -летний ранее судимый волжанин. В его обязанности входило делать «закладки» и сбывать наркотики. Кроме того, это именно он писал балончиком с краской адрес их «интернет-магазина» по городу. Как признался парень на допросе, он успел нанести не менее сорока надписей на стены домов Волжского.

- Все они задержаны, на них завели уголовные дела, - уточняют в ГУ МВД по городу Волжскому.

Полиция также призывает волжан быть небезразличными к тому, что происходит вокруг. Если у вас есть какая-либо информация о тех кто портит дома и ломает остановки в Волжском, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам 41-56-56 или 02. Анонимность гарантирована

ИСТОЧНИК KP.RU