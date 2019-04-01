2019-04-01T17:33:18+03:00
Общество

Временная мера: в Волгограде латают улицу Латошинскую

Эту дорогу капитально отремонтируют, но чуть позже
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чуть позже улицу Латошинскую отремонтируют капитально.Чуть позже улицу Латошинскую отремонтируют капитально.
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Дорога по улице Латошинской в Тракторозаводском районе Волгограда уже несколько лет была в ямах, а за последнюю зиму асфальт окончательно сошел со снегом. Эту улицу уже включили в список на капремонт в 2019-м. Но пока оформляют бумаги и готовятся к тендеру, власти решили ее хотя бы подлатать.

- На объекте, где за десятки лет без ремонта дорога разрушилась вплоть до грунтового основания, дорожникам приходится практически заново восстанавливать участки отремонтированного полотна с укладкой щебеночного основания и асфальта. Но это временная мера, в ближайшее время на объекте будет проведена комплексная реконструкция полотна по всей ширине, - уверяют в мэрии.

В этом году полностью обновят участок улицы Латошинской протяженностью 4,3 километра. Причем качественно с укладкой двух слоев асфальтобетона.

А сейчас временно латают и другие «непроездные» улицы. Уже чуть подправили улицы Героев Шипки, Гидростроителей, Полоненко, Осипенко, Штеменко, Академическая, Полухина, Тополевая, Героев Тулы, Неждановой и другие. Эти улицы также обновят в 2019-м в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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