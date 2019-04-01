Волгоградцу за покупку запрещенных анаболиков грозит семь лет колонии

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-01T16:31:49+03:00

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22-летний житель Котовского района Волгоградской области так, видимо, хотел иметь накачанное тело, что решился на покупку анаболиков. Причем, запрещенных в России. Теперь он будет качать мышцы за решеткой.

Волгоградца задержали сотрудники регионального УФСБ накануне нового года - 28 декабря 2018-го, как раз, когда он пришел в почтовое отделение города Котово за своей «заветной» посылкой. Молодого человека уже поджидали. Правоохранители выяснили, что накануне парень заказал сильнодействующее вещество (метандиенон) в интернет-магазине. Дистанционно он заплатил за упаковку (99 таблеток) 1177 рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, товар прислали посылкой с территории Республики Беларусь.

После задержания на молодого человека завели уголовное дело по статье «контрабанда сильнодействующих веществ». на данный момент прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и дело передали в суд.

- Волгоградцу грозит за это до семи лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU