Средняя пенсия у волгоградцев с 1 апреля выросла до 9355 рублей

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-01T16:09:04+03:00

Повышенные пенсии наши старики получат уже в апреле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 апреля волгоградским пенсионерам поднимут пенсии. Правда, всего на 2%. Да и то не всем. Как уточняют «КП-Волгоград» в региональном отделении Пенсионного фонда, коснется 41570 наших пенсионеров, включая 38048 получателей социальных пенсий.

- В итоге в 2019 году среднегодовой размер пенсии по гособеспечению составит 9 355,30 рублей (109,2% к прожиточному минимуму пенсионера), - уточняют в ведомстве.

Подсчитали, что для нашего бюджета это повышение выльется в 8 миллионов рублей ежемесячно, или более 75 миллионов рублей до конца года.

Увеличатся и соцвыплаты, которые привязаны к размеру соцпенсии. Так, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 248 и на 207 рублей соответственно, после повышения их размер составит 12681 рублей и 10567 рублей.

Повысят с 1 апреля также пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

- Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 227 рублей - до 11617 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 200 рублей - до 10242 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения людей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 342 рублей и составит в среднем 17444 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU