2019-04-01T15:50:23+03:00
Общество

Треть волгоградских семей могут позволить себе жилье в ипотеку

Причем за год число таких семей в регионе увеличилось почти на 9%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По подсчетам экспертов, эти волгоградские семьи могут легко взять в ипотеку "двушку", правда на вторичном рынке.По подсчетам экспертов, эти волгоградские семьи могут легко взять в ипотеку "двушку", правда на вторичном рынке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С каждым годом в России, и в Волгоградской области в том числе, растет число семей, которые берут ипотеку. Прошлый - 2018-й год - в этом плане называют рекордным: в стране выдали почти полтора миллиона ипотечных кредитов. Эксперты «РИА рейтинг» говорят, что связано это со снижением ставок по ипотеке, увеличением сроков кредитования, а также с увеличением зарплат у людей. И, кстати, в Волгоградской области число «ипотечников» тоже выросло, причем значительно: за год почти на 9%.

Как подсчитали аналитики информагентства, еще в 2017-м число волгоградских семей, которые могли себе позволить ипотеку, составляло всего 22,6% от общего числа. Сегодня таких уже 31,3%.

- Исчисляли доступность двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, среднего качества на вторичном рынке, то есть достаточно неплохое жилье. Жилье более низкого качества (меньшей площади, в неудачном районе, старый дом и прочие параметры) доступно для большего числа семей, но всегда, конечно, нужно стремиться к лучшему, - уточняют аналитики.

Конечно, в разных регионах и доступность ипотеки у людей разная. Как показало исследование «РИА», больше всего такие кредиты по карману жителям Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского округов и в Магаданской области. В ТОП-5 также попали Ненецкий округ и Мурманская область. Волгоградская область в этом списке из 85-ти субъектов РФ занимает 35-ю строчку. Как видите, у нас живут не самые бедные люди. Наши соседи - астраханцы на 36-м месте (у них 30,2% семей доступна ипотека), ростовчане - на 67-м месте (с показателем 23%), жители краснодарского края - на 71-м (20,9%). Все-таки это связано с более дорогим жильем, нежели в бОльшими, чем у нас зарплатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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