2019-04-01T15:10:42+03:00
Происшествия

Под Волгоградом поймали семнадцать мигрантов, незаконно работающих в теплицах

Иностранцев и их работодателей накажут штрафами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Весной в нашу область приезжают сотни мигрантов. Едут работать на полях и в теплицах. При этом нелегалов среди них хватает.Весной в нашу область приезжают сотни мигрантов. Едут работать на полях и в теплицах. При этом нелегалов среди них хватает.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Солнышко пригрело и на волгоградские поля потянулись сотни мигрантов. Он едут сюда в основном из стран ближнего зарубежья в надежде подработать. Вот только необходимые документы оформляют не все. Поэтому сотрудники подразделения по вопросам миграции Отдела МВД России сейчас интенсивно проводят проверки на сельхозугодьях. Вот сегодня вместе с полицейскими сводного отряда, которые дежурят на посту «Чапурниковский», заглянули в теплицы Светлоярского района.

- В трех тепличных хозяйствах у поселка Светлый Яр сотрудники полиции насчитали более 150 мигрантов, которые приехали в Волгоградскую область на полевые работы по выращиванию овощей. У семнадцати из них не оказалось патентов на осуществление трудовой деятельности в России. За это на них составили админпротоколы. Также к административной ответственности, которые влекут за собой немаленькие штрафы, привлечены

работодатели, у которых используют труд нелегальных мигрантов без патентов, - поясняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, такие «миграционные» рейды уже прошли в Иловлинском районе, и на рынках Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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