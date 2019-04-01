Под Волгоградом суд отказал адвокату маршрутчика-педофила в жалобе

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-01T15:13:28+03:00

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1 апреля в Городищенском районном суде состоялось еще одно заседание по делу Хайала Мамедова, обвиняемого в насилии над 13-летней девочкой. Расследование только началось, но представители прокуратуры и защитник уже поселились в судах. На этот раз адвокат пыталась оспорить возбуждение второго уголовного дела в отношении ее подопечного.

Арестовали Хайала Мамедова 2 февраля. Но адвокат решил, что сделали это не по закону – не предоставили переводчика. Областной суд согласился с доводами юриста: каждый имеет право на защиту. Прокуратура такому решению удивилась: ведь мужчина живет в России с 1991 года, гражданин страны, трудился много лет водителем, хорошо изъясняется по-русски. Но по закону Мамедов имел полное право выйти на свободу. Правда, так и не успел это сделать, в отношении азербайджанца возбудили второе уголовное дело за отдельно взятый эпизод – он погладил жертву по коленке.

Уже на следующий день Мамедова второй арестовали, на этот раз как положено – с переводчиком. Он проведет в СИЗО минимум до 1 мая. Но защитник не успокоилась, она написала еще одну жалобу, которую 1 апреля рассмотрели в районном суде. Дама посчитала, что второе уголовное дело – незаконно. Городищенский районный суд встал на сторону обвинителей и отклонил претензии адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU