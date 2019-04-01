В больнице №25 операции на сердце будут делать волгоградцам круглосуточно

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-01T14:54:37+03:00

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С 1 апреля сосудистый центр волгоградской больницы №25 будет работать круглосуточно. Это значит, что операции на сердце и сосудах здесь будут выполнять в режиме 24/7.

Кроме того, здесь начал работать дистанционный реанимационный консультативный центр. Теперь врачи из отдаленных районов области смогут круглосуточно получить консультацию специалистов этого центра. Сообща они также будут решать вопросы о транспортировке больных в ведущие клиники Волгограда в случае необходимости.

В региональном комитете здравоохранения напомнили, что на круглосуточный режим работы уже перешлли и другие региональные сосудистые центры. Так, кардиоцентр работает в режиме нон-стоп уже с 1 января 2019-го. Три раза в неделю в круглосуточном режиме принимают пациентов и в сосудистом центре Волгоградской областной больницы №1.

- Это сделано для того, чтобы увеличить число экстренных операций. Например, за первый квартал этого года волгоградцам уже провели 390 исследований сосудов сердца и 180 эндоваскулярных хирургических вмешательств на коронарных сосудах, - говорят в облздраве.

Помимо этого, в 25-й больнице успешно работает отделение санитарной авиации. За последние две недели вертолетом эвакуированы семь пациентов из отдаленных районов области, среди которых — больные с острым инфарктом миокарда, инсультом, травмой в ДТП, отравлением.

ИСТОЧНИК KP.RU