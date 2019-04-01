2019-04-01T14:33:52+03:00
Происшествия

В Волгограде судят застройщика «Эдема», укравшего у дольщиков триста миллионов рублей

Бизнесмен также скрыл 45 миллионов рублей налогов
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Коммерсанта обвиняют по трем статьям, и срок ему грозит немалый.Коммерсанта обвиняют по трем статьям, и срок ему грозит немалый.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгограде под суд пойдет генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», который украл у дольщиков почти 300 миллионов рублей. Речь идет о бизнесмене, который строил ЖК «Эдем» на бульваре 30 лет Победы в Дзержинском районе Волгограда.

Этот коммерсант в 2013 году создал фирму, которая взялась построить два многоквартирных дома. За три года - вплоть до 2016-го 135 дольщиков вложили свои деньги в эти дома, но квартир так и не увидели.

Кроме того, как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, он еще и налоги не платил. Как установили следователи, бизнесмен создал подконтрольную ему организацию, зарегистрированную на одного из подчиненных сотрудников, и перевел туда часть сотрудников из «Волго-строй-инвест». Таким образом, в каждой фирме (которые занимались одним и тем же объектом) численность сотрудников стала меньше 81 человека. Что позволило ему сэкономить на налогах свыше 45 миллионов рублей.

Но и это еще не все.

- Коммерсанта также обвиняют в невыплате зарплаты одному из своих подчиненных. Он оставил электромонтера без получки с января по сентябрь 2016 года, накопив задолженность в сумме 173 тысячи рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре по Волгоградской области.

Хотя в это время на счета его компании поступило как минимум 13 миллионов рублей, которые бизнесмен потратил на другие нужды, -

На гендиректора завели уголовное дело по трем статьям. На данный момент следователи СУ СК по Волгоградской области и сотрудники регионального ЭБиПК уже собрали все улики, доказывающие его вину. Хотя сам он отрицает свою причастность к преступлениям, прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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