2019-04-01T14:39:07+03:00
Происшествия

Астраханец выманил у 78-летней бабушки миллион рублей на покупку машины

Мужчина купил иномарку якобы для старушки, а на самом деле для себя
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Свою вину мужчина полностью отрицает.Свою вину мужчина полностью отрицает.
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В Астрахани на удочку мошенника попалась 78-летняя доверчивая бабушка. Она бцуквально сама подарила аферисту 940 тысяч рублей.

Началось все с того, что бабушка страдает многочисленными болезнями и нуждается в постоянном наблюдении врачей. Почти ежедневно ей приходится ездить в больницу на процедуры. Как-то 32-летний зять ее знакомой женщины предложил помочь пенсионерке. За определенную плату он стал возить ее к врачам. Но в один момент заявил: машина сломалась, и он ее продал. Старушка опечалилась, а потом предложила купить новый автомобиль. Но с условием, что она даст денег, а мужчина оформит машину на нее. Наивная.

Астраханец же решил воспользоваться заманчивым предложением.

- За 940 тысяч рублей, которые ему дала пенсионерка, он купил «Toyota Camry» и пообещал через месяц оформить все документы. Однако, мужчина оформил иномарку на себя и, когда бабушка узнала об обмане, он уже успел ее продать. Деньги вернуть отказался, - рассказывает «КП-Волгоград» следователь Следственного управления УМВД России по городу Астрахани Георгий Датдеев.

На мошенника завели уголовное дело. Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение и передала дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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