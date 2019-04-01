2019-04-01T13:28:40+03:00
Общество

От Мира до Аллеи Героев: волгоградцев приглашают на бесплатные экскурсии

Волгоград участвует в международном проекте «Free Walking Tours»
КИРИЛЛОВА Светлана
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Начало экскурсии - на нулевом километре.Начало экскурсии - на нулевом километре.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В первые теплые денечки горожане стремятся скорее оказаться на улице и прогуляться под долгожданным солнышком. 4 апреля волгоградцы смогут сделать свои прогулки не только оздоровительными, но и интеллектуальными. Специалисты туристско-информационного центра проведут три бесплатные экскурсии в рамках международного пешеходного проекта «Free Walking Tours».

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, экскурсантов проведут по Аллее Героев, улицам Мира и Гоголя и расскажут о необычных фактах из истории Волгограда. Начнутся экскурсии от знака «Нулевой километр» в 17.00. Каждый из трех маршрутов длится 45-50 минут. В дополнение к основной части экскурсоводы расскажут слушателям о расписании постоянных экскурсионных маршрутов по городу и области, действующих в 2019 году.

Справка «КП»

«Free Walking Tours» существует в Волгограде с июня 2016 года. За время действия проекта прошло около 100 бесплатных экскурсий для жителей Волгограда и иностранцев. «Free Walking Tours» знакомит всех желающих с историей и достопримечательностями областного центра. Экскурсии рассчитаны на весь туристический сезон и будут проходить каждый месяц. За подробной информацией организаторы просят обращаться на сайт регионального комитета по развитию туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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