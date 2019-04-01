2019-04-01T13:35:38+03:00
Общество

В Волгограде маршрутка №58 стала заезжать на Санаторный

Интервал движения машин – 10 минут
Екатерина МАЛИНИНА
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Маршрут будут обслуживать 14 машин. Фото: Аленка КузьминаМаршрут будут обслуживать 14 машин. Фото: Аленка Кузьмина
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Микрорайон «Санаторный» давно превратился в небольшой городок. Жителям верхних домов жк «Колизей» требуется минимум 10 минут, чтобы добраться до остановки на 2-й Продольной. Теперь многим будет чуть проще. С 1 апреля маршрутка №58 делает две дополнительных остановки на территории жилого массива. Одна из них – «Комплекс Санаторный» (где сейчас останавливаются автобусы до санатория «Волгоград»), вторая - возле магазина «Радеж».

Сам маршрут ввели в сентябре 2018 года. Сейчас он ходит от остановки Капустная Балка до 7-й больницы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, обслуживать волгоградцев будут 14 «Газелей». Интервал движения между машинами составит примерно десять минут. Будет ли востребована новая маршрутка, станет ясно уже через пару дней. Пока это первый общественный транспорт в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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