От ТРК «Мармелад» запустят новый трамвай

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-01T13:10:51+03:00

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Придумать оригинальный розыгрыш на первое апреля уже кажется почти невозможным, но все стараются как могут. Хотя бы поднять настроение другим и заставить горожан улыбнуться.

Одним из первых отличился торговый комплекс «Мармелада». Его сотрудники решили сыграть на одной из главных «больных мозолей» города – транспортной теме. В половине девятого утра на их странице «ВКонтакте» появилось сообщение об открытии нового трамвайного маршрута от торгового комплекса до хутора Бобры. В записи сообщается, что строительство маршрута началось прошлым летом, а участвовали в этом действе сотрудники ТРК. Шутники пригласили всех желающих захватить купальники и прийти на остановку на 2 этаже магазина.

Несмотря на явный розыгрыш, некоторые волгоградцы признались в комментариях, что поверили новости. Другие же не преминули обсудить больную дорожную тему.

А сотрудники молодежного центра «Лидер» сообщили горожанам о своем прорыве в молодежной политике и сотрудничестве с США. «Лидеровцы» уточнили, что поменяли свое место обитания на 69 офис на 95 этаже Эмпайр-стейт-билдинга. Молодая американская компания пригласила всех на свое первое мероприятие:

- 25 апреля на Таймс-сквер. Это будет квартирник, посвященный годовщине Встречи на Эльбе советских и американских войск, - уточнили специалисты. Конечно, на такое событие не забыли пригласить и именитую личность: выбор пал на известного рэпера Эминема.

В комментариях к посту пользователи «ВКонтакте» иронизируют над «достижением» центра:

- А я думал, он на 39ю к нам заедет, - пишет Павел Борн.

ИСТОЧНИК KP.RU