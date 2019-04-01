Волгоградка избивала двухлетнего сына-инвалида и морила его голодом

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-01T12:56:56+03:00

Она оставляла его одного без еды и питья взаперти

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После каждого подобного сообщения удивляешься, почему дети появляются у подобных нелюдей. Как сообщили "КП-Волгоград" в суде Тракторозаводского района, в Волгограде в суд ушло дело по обвинению уроженки Донецка в жестоком обращении с собственным ребенком

Первый раз малыша от недавно приехавшей в Волгоград женщины забрали, когда малышу исполнился только месяц. Мальчишка родился с патологиями нервной системы. Поэтому мать хоть и забрала его из роддома, но за собственным чадом не следила и не ухаживала.

Ребенка забрали в специализированный дом ребенка. Там он пробыл больше двух лет. Заверив в своих добрых намерениях специальную комиссию, дама забрала сына домой. Возможно, действительно материнские чувства проснулись. Но вероятней - желание получать пенсию на сына-инвалида.

Малыш снова оказался с матерью. Но та и не думала заботиться о мальчике. Хотя он требовал особого внимания. Она постоянно избивала его, все тело ребенка было покрыто синяками, гематомами, царапинами. Горе-мамашка оставляла сына дома одного без еды и воды иногда на сутки, хотя за окном было +40.

На садистку пожаловались соседи. После проверки органами опеки малыша от женщины снова забрали. Но теперь ее будут судить по уголовной статье – 156 УК РФ. Мальчик находится под присмотром специалистов дома ребенка. Там ему будет точно лучше, чем с жестокой мамашкой.

ИСТОЧНИК KP.RU