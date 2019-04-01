2019-04-01T12:02:32+03:00
Общество

Проверять здоровье селян в область уехали шесть мобильных комплексов

Бригады волгоградских медиков будут менять по ходу движения
Екатерина МАЛИНИНА
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В машине создали комфортные условия и для медиков. Фото: администрация Волгоградской областиВ машине создали комфортные условия и для медиков. Фото: администрация Волгоградской области
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Чтобы сельскому жителю попасть на прием к узкому специалисту, надо пройти большой квест. Дозвониться, чтобы записаться, добиться записи, добраться по бездорожью до райцентра, сдать необходимые анализы. Многие ждут до последнего, пока уж совсем болезнь не достанет. Иногда, особенно в случаях с онкологией, можно опоздать с лечением. Именно для ранней диагностики областные власти решили пустить в область шесть передвижных комплексов. Они будут работать в районах до конца сентября. Возвращаться в Волгоград умные машины не планируют. Бригады сменят уже на маршруте.

Комплексы оснастили оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований.

График движения можно узнать на сайте комитета здравоохранения по Волгоградской области. Вся диагностика – бесплатна. Если у пациента найдут болезни, ему дадут направление к необходимым специалистам для дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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