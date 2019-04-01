Лицензии 49 УК аннулировали в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-01T11:57:13+03:00

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Сразу 30 управляющих компаний лишились лицензий в Волгоградской области в первом квартале 2019 года. Соответствующие решения вынес арбитражный суд. Большая часть из них - 29 управляющих организаций - так называемые «пустышки», у которых нет в управлении ни одного дома. Еще у одной УК аннулировали лицензию за систематические нарушения, к тому же она обанкротилась. Всего в регионе по заявлениям Госжилнадзора лишили права работать 49 управляющих компаний. На 1 марта в реестре значилось 330 УК.

- Поводом для аннулирования лицензий могут быть отсутствие домов в управлении в течение полугода, а также неисполнение требований законодательства и банкротство, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре.

Если коммунальщики запустили дом и двор, не реагируют на жалобы жильцов, то сначала из реестра лицензий исключают конкретный дом. Если количество таковых превысит 15% от общего числа домов в управлении, то это уже повод вовсе лишить управляющую компанию лицензии. По итогам работы лицензионной комиссии соответствующее заявление передается в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU