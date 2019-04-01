В Волгограде из реабилитационного центра сбежали двое подростков

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-01T11:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим реабилитационных центров воспитанники нарушают довольно часто. Подростки, которые выросли слишком самостоятельными и полностью бесконтрольными, тяжело привыкают к необходимости слушаться. Очередные бегуны в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 30 марта ушли на прогулку и не вернулись двое друзей. 14-летний Виктор Макеев и Григорий Полиниченко. Связаться с ними не получается. Обычно, подростки возвращаются через денек, но в этот раз о них нет никаких вестей.

Виктору на вид 13-14 лет, небольшого роста, темноволосый, кареглазый ,худой. На нем был темный свитер и темные брюки. Его товарищ Григорий выглядит постарше – лет на 15-16, высокий, русый, сероглазый, худой. На нем был такой же свитер и брюки.

- Всех, кто видел ребят, просят позвонить по телефонам: 02, 8 999- 744-02-35, (8442)95-52-02, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по городу Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU