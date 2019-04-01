2019-04-01T10:59:12+03:00
Происшествия

Астраханец получил ножом в сердце, когда защищал подростков от хулигана

Уголовное дело в отношении убийцы передали в суд
Екатерина МАЛИНИНА
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Дебошир угрожал подростком ножом.Дебошир угрожал подростком ножом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждый из нас, когда видит несправедливость, встает перед выбором: встать на защиту или спокойно пройти мимо. Иногда неравнодушие стоит жизни. В Астрахани в апреле прошлого года погиб мужчина. 48-летний астраханец увидел с балкона, как внизу к компании подростков подошел пьяный сосед. Он стал донимать мальчишек, хотя те всячески избегали конфликта. Когда мужчина увидел в руках дебошира нож, поспешил вниз на защиту пацанов. Он сделал замечание вооруженному хулигану. Но тот сразу бросился на него и ударил в грудь ножом. Увернуться астраханец не успел.

От удара защитник погиб на месте, а убийца сбежал. Его нашли очень быстро.

- В отношении 46-летнего пьяницы возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинении смерти другому человеку, в связи с выполнением данным лицом общественного долга», - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Все материалы после подписи прокурора ушли в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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