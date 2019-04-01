Астраханец получил ножом в сердце, когда защищал подростков от хулигана
Каждый из нас, когда видит несправедливость, встает перед выбором: встать на защиту или спокойно пройти мимо. Иногда неравнодушие стоит жизни. В Астрахани в апреле прошлого года погиб мужчина. 48-летний астраханец увидел с балкона, как внизу к компании подростков подошел пьяный сосед. Он стал донимать мальчишек, хотя те всячески избегали конфликта. Когда мужчина увидел в руках дебошира нож, поспешил вниз на защиту пацанов. Он сделал замечание вооруженному хулигану. Но тот сразу бросился на него и ударил в грудь ножом. Увернуться астраханец не успел.
От удара защитник погиб на месте, а убийца сбежал. Его нашли очень быстро.
- В отношении 46-летнего пьяницы возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинении смерти другому человеку, в связи с выполнением данным лицом общественного долга», - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.
Все материалы после подписи прокурора ушли в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU