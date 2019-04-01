Двум волгоградцам грозит 7 лет тюрьмы за срубленные на дрова вязы
Пеньки от четырех вязов и одного клена заметили сотрудники Урюпинского лесничества в конце января 2018 года. Личности лесорубов определили не сразу. Но после опроса местных жителей следователи узнали, что в одном из подворий появились свежие поленья. Вскоре вышли и на любителей государственной собственности. Двое мужчин 30 и 34 лет решили не платить за уголь, а найти топливо в ближайшем лесу: они пустили под топор несколько молодых деревьев. На машине они вывезли добычу к себе домой.
- Ущерб природе составил 55 тысяч рублей. В отношении урюпинцев возбудили уголовное дело по статье «незаконная рубка, совершенная группой лиц». Им грозит лишение свободы до 7 лет, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
Кстати, в последнее время подобных уголовных дел все больше.
ИСТОЧНИК KP.RU