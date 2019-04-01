2019-04-01T12:15:48+03:00
Общество

Троллейбусу 10а продлили время работы

Теперь на нем можно будет уехать и в 11 вечера
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь на маршруте работают 14 троллейбусов.Теперь на маршруте работают 14 троллейбусов.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Троллейбус 10а уже стал привычным для многих волгоградцев, открыли его год назад. На нем удобно добираться тем, кто едет из Дзержинского района в Краснооктябрьский. Путь начинается на улице Землячки и следует до площади Возрождения. Мэрия решила добавить на маршрут еще машин, теперь их 14. Кроме того с 1 апреля для троллейбуса продлили рабочий день. Теперь на нем можно будет уехать и поздно вечером – последний «рогатый» уедет в депо на час позже. А в выходные выйдет на рейс на час раньше.

Как рассказали "КП-Волгоград" в мэрии Волгограда, сейчас маршрутом пользуются ежемесячно около 80 тысяч человек. Троллейбус считается экологичным транспортом. Поэтому закрытие нескольких маршрутов в Волгограде вызвало в свое время волну возмущения среди горожан. И 10а первый открытый за последнее время троллейбус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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