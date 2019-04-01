«ВолгоСпасу» нужны поисковики, картографы и квадроциклисты

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-01T08:52:48+03:00

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«ВолгоСпас» снова открыл поиск. На этот раз волонтеров. Поисковикам требуются активисты для проведения поисково-спасательных работ и профилактических мероприятий.

- Помочь может каждый, даже школьник и пенсионер, ведь расклеить ориентировки у подъезда это тоже большая помощь, сделать репост в интернете так же не сложно. Приветствуется любая помощь, - рассказала «КП-Волгоград» руководитель ВРОО "ВолгоСпас-Поиск Пропавших Детей" Лариса Селянинова.

Добровольцев ждет разная работа в зависимости от того, какой вклад в деятельность отряда конкретный человек готов внести. «ВолгоСпасу» нужна информационная поддержка – это репосты по соцсетям, расклейка ориентировок, распечатка материалов. Тех, у кого больше свободного времени и крепкое здоровье, просят помочь в поисках на местности в заданных квадратах. Отдельная группа работ – это проведение профилактических мероприятий для детей и взрослых.

Кроме того организации требуется и специфическая помощь. Поисковики ищут картографов, квадроциклистов, и водителей на авто для доставки людей на место сбора.

Если вы готовы помогать отряду, пишите в Вайбер: 8-905-397-94-56, или свяжитесь с руководством через группу «вКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU