2019-04-01T12:22:59+03:00
Происшествия

В Астрахани гаишники за вождение в пьяном виде потребовали 20 тысяч с пассажира

Двое инспекторов ДПС находятся под стражей
Екатерина МАЛИНИНА
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Перепуганный пассажир отдал 20 тысяч рублей.Перепуганный пассажир отдал 20 тысяч рублей.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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Сотрудников ДПС, работающих в Камызякском районе, арестовали на прошлой неделе. Мужчины получили взятку в 15 тысяч рублей от пьяного водителя, которого они остановили возле местной администрации. В отношении полицейских возбудили уголовное дело. Но во время расследования выяснилось, что астраханцы причастны еще к одному преступлению. Они получили деньги с пассажира за вождение в пьяном виде.

27 января инспекторы дежурили на дороге между селами Марфино и Калининов. Мимо них промчалась «шестерка». На требование ДПС остановиться, водитель не отреагировал. Стражи порядка отправились за машиной. Нашли ее возле одного из домов. Водитель – местный житель, уже успел убежать по делам. В машине остался пассажир. К нему и «прицепились» гаишники. Они потребовали с него 20 тысяч рублей за непривлечение его к штрафу за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Опешивший мужчина деньги отдал – решил, что лучше не связываться.

СУ СК по Астраханской области возбудило еще одно уголовное дело - за превышение должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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