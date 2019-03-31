2019-03-31T16:34:58+03:00
Общество

Волгоградка София Тихомирова покинула проект «Голос Дети»

Но девочка обещала не останавливаться на достигнутом
Екатерина МАЛИНИНА
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Софья обещала вернуться в "Голос"Софья обещала вернуться в "Голос"
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На проекте продолжаются отборочные туры среди участников. В последнем выпуске выступала и волгоградская звездочка Софья Тихомирова. Девочка вместе с Артемом Брайловым, Анастасией Рогинской вышла на сцену с песней «Золотая рыбка». У нашей артистки был чудесный костюм со шляпкой. Пели воспитанники Пелагеи очень задорно и весело.

Наставники дали свою оценки выступлению. Валерий Меладзе и Светлана Лобода осыпали детей комплиментам: «Вы великолепны!». А вот Пелагея была чуть менее эмоциональна:

Тихомирова, Брайлов и Рогинская. Золотая рыбка - Поединки - Голос.Дети - Сезон 6.София, Анастасия и Артем исполняют песню Петра Налича Золотая рыбка . Песня вошла в одноименный альбом Музыкального коллектива Петра Налича 2012 года. Налич исполнял песню в студии программы Вечерний Ургант . #ГолосДети Подписывайтесь на нас! Сайт http://www.1tv.ru/voicekids ВКонтакте http://vk.com/voicekids Facebook https://www.facebook.com/voicekids1tv Одноклассники https://ok.ru/voice1tv Instagram https://www.instagram.com/voice1tv/?hl=ru Twitter https://twitter.com/voice1tv #TheVoiceKids Follow us in social media! http://vk.com/voicekids https://www.facebook.com/voicekids1tv https://ok.ru/voice1tv https://www.instagram.com/voice1tv/?hl=ru https://twitter.com/voice1tv Our web-site: http://www.1tv.ru/voicekids

- Это было хорошо, - похвалила воспитанников певица. Правда, ей пришлось выбирать среди трех своих подопечных. И она оставила в проекте Настю Рогинскую.

Софья достойно приняла поражение на сцене. Лишь когда прошла к маме за кулисы, позволила себе немного слез. Но Софья – закаленная во множествах конкурсах артистка, поэтому после пары маминых объятий девчушка уже смеялась и пела «Все люди как люди, а я - суперзвезда».

Напомним, Софию Тихомирову на слепых прослушиваниях выбрала Пелагея. Она не смогла не повернуться к задорной и веселой девочке, которая зарядила своей энергией всех зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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