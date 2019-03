Волгоградка София Тихомирова покинула проект «Голос Дети»

На проекте продолжаются отборочные туры среди участников. В последнем выпуске выступала и волгоградская звездочка Софья Тихомирова. Девочка вместе с Артемом Брайловым, Анастасией Рогинской вышла на сцену с песней «Золотая рыбка». У нашей артистки был чудесный костюм со шляпкой. Пели воспитанники Пелагеи очень задорно и весело.

Наставники дали свою оценки выступлению. Валерий Меладзе и Светлана Лобода осыпали детей комплиментам: «Вы великолепны!». А вот Пелагея была чуть менее эмоциональна:

Тихомирова, Брайлов и Рогинская. Золотая рыбка - Поединки - Голос.Дети - Сезон 6.София, Анастасия и Артем исполняют песню Петра Налича Золотая рыбка . Песня вошла в одноименный альбом Музыкального коллектива Петра Налича 2012 года. Налич исполнял песню в студии программы Вечерний Ургант .