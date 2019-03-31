2019-03-31T15:44:33+03:00
Общество

Волгоградцев ждет дождливая, но теплая неделя

Но ночами будет по-прежнему холодно
Екатерина МАЛИНИНА
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Природа начинает радовать первоцветами.Природа начинает радовать первоцветами.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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В Волгоградскую область постепенно приходит весна. Модницы готовятся выгулять новый гардероб, а садоводы изучают расписание дачных автобусов. Хочется верить, что основные холода уже прошли. В ближайшую неделю днем температура воздуха от +9 в начале недели до +16 в конце. Правда, понедельник и вторник обещают солнечным, а вот со среды пойдет дождь и задержится на территории региона почти на семь дней. Неприятные ощущения добавит и ветер, который будет меняться с южного на северный при порывах до 10-15 метрах в секунду.

Отдельно стоит сказать про ночные температуры. Пока тепла в темное время суток ждать не стоит. В отдельных районах обещают заморозки на почве, столбик термометра поднимется до +4. А вот к пятнице и субботе даже ночью синоптики прогнозируют до +6-+9 градусов.

Автомобилистам, кто еще не переобулся, стоит это сделать в ближайшее время. Дачникам можно строить большие планы на следующие выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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