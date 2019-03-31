Волгоградские бойцы взяли десять медалей на чемпионате страны по рукопашному бою

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-31T13:49:33+03:00

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В Волгограде завершилось первенство страны по рукопашному бою. Город впервые принимал соревнования по этому виду спорта такого уровня. Но выбор организаторов вполне логичен – наши спортсмены всегда занимали высокие места и в России и в мире. На этот раз волгоградцы завоевали десять медалей.

Золото досталось Расулу Гардашову в категории 55 килограммов, Михаилу Гардашову в категории 80 килограммов. Михаил Исаенко выиграл в категории свыше 90 килограммов. Отличились и девушки. Высшую награду получила Виктория Дудакова среди соперниц весом 55 килограммов.

Четыре серебра взяли Дмитрий Панков (в весе 50 килограммов), Милана Козырева (в весе 36 килограммов), Ибрагим Аббазов (в весе 70 килограммов), Антон Михеев (в весе 90 килограммов). Третье место заняли Андрей Коваленов (вес 46 килограммов ) и Руслан Ибаев (вес 46 килограммов).

Каждый спортсмен сражался в своей возрастной категории. В Волгограде собрались спортсмены от 14 до 21 года.

Победители войдут в состав сборной, которая отправится на чемпионат мира в Казахстан. Соревнования пройдут в конце августа. Так что у спортсменов есть время для подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU