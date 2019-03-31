2019-03-31T13:02:54+03:00
Происшествия

Волгоградка из-за мигрантов может сесть на три года

Она прописала их у себя дома за шесть тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Под Волгоградом под суд идет 39-летняя женщина. Женщину обвиняют в постановке на учет жителей Узбекистана.

На хозяйку квартиры вышли через мигрантов. Сразу у 12 из них прописка оказалась в одном месте. Как признались рабочие на полях, по месту регистрации они не жили, а ночевали совсем в других местах.

Женщина подтвердила: да, в сентябре 2018 года она действительно поставила на учет несколько человек и даже уведомила об этом полицию. Но сделала она это за шесть тысяч рублей, которые вручил ей неизвестный мужчина. Но узбеки в ее доме не появлялись.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении волгоградки возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания». Дело передали в суд. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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