Волгоградка из-за мигрантов может сесть на три года
Под Волгоградом под суд идет 39-летняя женщина. Женщину обвиняют в постановке на учет жителей Узбекистана.
На хозяйку квартиры вышли через мигрантов. Сразу у 12 из них прописка оказалась в одном месте. Как признались рабочие на полях, по месту регистрации они не жили, а ночевали совсем в других местах.
Женщина подтвердила: да, в сентябре 2018 года она действительно поставила на учет несколько человек и даже уведомила об этом полицию. Но сделала она это за шесть тысяч рублей, которые вручил ей неизвестный мужчина. Но узбеки в ее доме не появлялись.
Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении волгоградки возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания». Дело передали в суд. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU