С 1 апреля гидроциклы и моторки смогут выйти на Волгу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-31T11:55:28+03:00

На малых реках навигация откроется чуть позже. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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МЧС по Волгоградской области официально открыло с 1 апреля навигацию по Волге. Так что любители погонять на гидроциклах и моторках могут готовить технику к новому сезону. Правда, на малые несудоходные реки разрешат выйти только после спада паводковых вод.

Правда, не вся Волга открыта для «покатушек». Спасатели опубликовали список запрещенных территорий.

Заход ниже плотины Волжской ГЭС до створа между входным каналом в реку .Ахтубу на левом берегу и завода ЖБИ-3 на правом берегу.

Правый берег Волги на участках от ЛЭП завода "Красный Октябрь" до причала элеватора и от створа яра "Насоныч" (3 километра ниже Райгород) до Ушаковской воложки. Пересекать судовой ход можно на траверзе баз для их стоянок.

Участок от плотины ГЭС вверх на 500 метров.

Также напоминают спасатели, что запрещено кататься на водных лыжах, гидроциклах и подобном транспорте в тумане, в плохую погоду и в темноте. Перед тем, как выйти на реку, проверьте исправность техники, спасжилеты, наличие документов. В случае ЧП можно позвонить по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU