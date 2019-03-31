В Астрахани в квартире рванул самогонный аппарат

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-31T11:04:01+03:00

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ЧП произошло 29 марта в пятницу на улице Кубанская в Астрахани. Жители 8 подъезда услышали громкий хлопок. Сначала все решили, что взорвался газ. Люди в панике стали выбегать из квартир, пытались выяснить, что же произошло. Некоторые даже взяли с собой документы и самое ценное и вышли на улицу. Как выяснили сотрудники МЧС по Астраханской области, взорвался, к счастью, не газ, а самогонный аппарат. Ударом от взрыва выбило стекла в квартире самогонщика, пострадала мебель, потолок. Досталось и самому хозяину чудо-машины.

В ЧП пострадал хозяин самогонного аппарата.Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

- На месте ЧП нашли одного пострадавшего - хозяина самогонного аппарата, его на "скорой" отвезли в больницу, - рассказали "КП-Волгоград" в МЧС по Астраханской области.

Кстати, за самогоноварение в России не наказывают. Для себя можно гнать без опаски. Но если полицейским станет известно, что хозяин квартиры производил горилку в промышленных масштабах, то его могут и оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU