2019-03-31T10:34:03+03:00
Происшествия

В Волгограде во дворе дома "Мерседес" сбил девочку на велосипеде

Ребенок попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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ЧП произошло в половине пятого субботы. Мальчишки и девчонки играли во дворе дома по улице Симонова в Дзержинском районе. Кто-то катался на роликах, кто-то гонял на великах. 31-летний мужчина на автомобиле «Мерседес Бенс», которые проезжал двор, не успел быстро среагировать на школьницу, которая проезжала рядом с иномаркой. Машина зацепила ребенка. 11-летняя девочка упала и получила травму.

Водитель вызвал «скорую» и сотрудников ГИБДД. Медики доставили пострадавшую в больницу.

Еще один человек пострадал в результате наезда в Среднеахтубинском районе. 42-летний тракторист оставил технику во дворе дома, но забыл поставить на стояночный тормоз. Когда мимо трактора «Беларусь» проходил хозяин дома, огромная махина покатилась и травмировала мужчину. 48-летнего волгоградца доставили в больницу, где ему предстоит долгое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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