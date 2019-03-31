В Волгограде компания молодых людей попала в больницу после аварии с КамАЗом
Авария случилась ровно в полдень на улице Рокоссовского недалеко от Волгоград-Сити в Центральной районе Волгограда. КамАЗ с прицепом, за рулем которого был 28-летний мужчина, ехал в сторону центра. Но водитель отвлекся и потерял управление над своей большой машиной. Грузовик понесло на «Рено Логан» , который стоял впереди.
В результате наезда травмы получили 21-летний водитель и две его сверстницы. Всех троих отвезли в больницу.
Еще одна авария, где водитель не справился со своим транспортом, произошла в Городищенском районе. 16-летний подросток на мопеде ехал по улице Баррикадная. Но не удержал свой «байк» и упал вместе с ним на дорогу. Скорость была приличная, поэтому у школьника серьезные травмы.
- Очевидцы вызвали «скорую», которая доставила пациента в больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU