В Волгограде компания молодых людей попала в больницу после аварии с КамАЗом

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-31T10:18:01+03:00

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Авария случилась ровно в полдень на улице Рокоссовского недалеко от Волгоград-Сити в Центральной районе Волгограда. КамАЗ с прицепом, за рулем которого был 28-летний мужчина, ехал в сторону центра. Но водитель отвлекся и потерял управление над своей большой машиной. Грузовик понесло на «Рено Логан» , который стоял впереди.

В результате наезда травмы получили 21-летний водитель и две его сверстницы. Всех троих отвезли в больницу.

Еще одна авария, где водитель не справился со своим транспортом, произошла в Городищенском районе. 16-летний подросток на мопеде ехал по улице Баррикадная. Но не удержал свой «байк» и упал вместе с ним на дорогу. Скорость была приличная, поэтому у школьника серьезные травмы.

- Очевидцы вызвали «скорую», которая доставила пациента в больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU