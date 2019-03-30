Горячий фонтан забил из-под земли в центре Волгограда

СЕГОДНЯ 19:31 2019-03-30T21:07:10+03:00

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Фонтан горячей воды забил из-под земли вечером 30 марта в самом центре Волгограда на зеленой зоне во дворе дома №10 на улице Наумова. Струя кипятка поднималась на высоту до десяти метров. Заодно вымыла несколько припаркованных рядом машин. Правда, бил фонтан недолго. Прорвало проходящую по двору теплотрассу. Спустя несколько минут после сообщения диспетчеру на место приехала бригада коммунальщиков.

- Бригада уже работает на месте порыва трубы отопления. Из-за аварии на сетях в зону отключения тепла попали три дома, - рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения».

Устранить повреждение обещают в кратчайшие сроки. Но все же жильцам близлежащих домов придется несколько часов обойтись без отопления. Благо, температура на улице плюсовая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/700292" frameborder="0"></iframe> Фонтан горячей воды бьет из-под земли. Волгоград.Автор Алексей Викторович Дроздов

ИСТОЧНИК KP.RU