2019-03-30T21:07:10+03:00
Общество

Горячий фонтан забил из-под земли в центре Волгограда

Из-за коммунальной аварии отключили отопление в нескольких домах [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Скрин с видео Алексея Дроздова.Скрин с видео Алексея Дроздова.
Изменить размер текста:

Фонтан горячей воды забил из-под земли вечером 30 марта в самом центре Волгограда на зеленой зоне во дворе дома №10 на улице Наумова. Струя кипятка поднималась на высоту до десяти метров. Заодно вымыла несколько припаркованных рядом машин. Правда, бил фонтан недолго. Прорвало проходящую по двору теплотрассу. Спустя несколько минут после сообщения диспетчеру на место приехала бригада коммунальщиков.

- Бригада уже работает на месте порыва трубы отопления. Из-за аварии на сетях в зону отключения тепла попали три дома, - рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения».

Устранить повреждение обещают в кратчайшие сроки. Но все же жильцам близлежащих домов придется несколько часов обойтись без отопления. Благо, температура на улице плюсовая.

Фонтан горячей воды бьет из-под земли. Волгоград.Автор Алексей Викторович Дроздов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
156 гектаров засеют дубами в Волгоградской области
Назвал иждивенцем: в Котельниково пасынок зарезал брата отчима
Ротор выиграл у Зенита-2 - счет 0:1
Центр Волгограда украсят цветами за 2,9 миллиона рублей
Трамвай протаранил иномарку в Волгограде
Реальный срок за пьяную езду дали двум волгоградцам
«Вагон знаний» везет в Волгоград школьников со всей страны
В Волгограде на «танцующем» мосту водителей напугала полыхающая машина
С начала года в Волгоградской области завели 12 уголовных дел за невыплату зарплаты
Сезон клещей 2019 открыт: волгоградцы потянулись в больницы с укусами
В Волгограде зэка за побег из колонии и ограбления отправили за решетку на 5,5 лет
Волгоградке за фиктивный брак с таджиком грозит семь лет колонии
В 2019-м в Волгограде построят три новые дороги
В «Час Земли» на ж/д вокзале и стадионе Волгограда отключат подсветку
В Волгограде москвичу дали 8,5 лет колонии за ограбление ювелирных салонов
Астраханка попала в больницу после драки с соседкой из-за кошки
Под Волгоградом четыре бандита под видом газовщиков ограбили пенсионерку и ее сына-инвалида
В Дзержинском районе из-за угарного газа в больницу попали женщина с двумя детьми
Самое популярное премиум-авто в Волгограде – Lexus