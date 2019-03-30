156 гектаров засеют дубами в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-30T17:12:25+03:00

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Деревья в Волгограде и области - больная тема. Чтобы наши степи не превратились в пустыню, весной 2019 года в регионе заложат 1200 гектаров новых лесов. До 10 мая в 22 лесничествах должны высадить сеянцы сосны, акации, ясеня и других деревьев. Площадь новых лесов составит 1044 гектара. Еще 156 гектаров отвели под дубравы. Всего за ближайшие десять лет программа «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» позволит вырастить 16,5 тысячи гектаров леса.

Как сообщили в облкомприроды, сеянцы уже высаживают в Нижнечирском и Лещевском лесничествах. По 105 гектаров леса заложат в Даниловском и Арчединском, 100 гектаров - в Михайловском. Лесники уже подготовили землю, завозят саженцы. Осталось дождаться теплой погоды. А в питомниках уже готовятся к новому сезону, чтобы в следующем году было, что высаживать.

ИСТОЧНИК KP.RU