2019-03-30T15:35:16+03:00
Происшествия

Назвал иждивенцем: в Котельниково пасынок зарезал брата отчима

44-летний мужчина приехал к брату в райцентр, чтобы прибраться на могилах родных
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В пылу ссоры пьяный мужчина схватился за нож. Фото: архив КПВ пылу ссоры пьяный мужчина схватился за нож. Фото: архив КП
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Скоро Пасха. Чтобы прибраться к празднику на могилках родственников 44-летний мужчина приехал из хутора в Котельниково, где жил его старший брат. Пока ждал брата с работы, выпивал с его сожительницей и пасынком. Слово за слово - вспыхнула ссора. Гость назвал 27-летнего парня иждивенцем, а тот схватился за кухонный нож. В пылу ссоры мужчина нанес младшему брату отчима несколько ударов. Тот прожил еще несколько часов, но рано утром 30 марта скончался от полученных ран.

На жителя Котельниково завели уголовное дело по статье «убийство». Теперь ему грозит от шести до 15 лет тюрьмы. Правда, за что ему придется сидеть, он помнит весьма смутно - был слишком пьян.

- Свою причастность к смерти родственника подозреваемый признал, при этом сослался на то, что детали преступления из-за состояния сильного алкогольного опьянения он не помнит, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МрСО СУ СКР по региону Хонгор Муджиков.

Следователи сейчас готовят материалы для суда и ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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