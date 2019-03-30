2019-03-30T14:08:53+03:00
Спорт

Ротор выиграл у Зенита-2 - счет 0:1

Матч 29-го тура Олимп-Первенства ФНЛ Зенит-2 – Ротор в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:1
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ротор увозит из Санкт-Петербурга три очка. Фото: ФК РоторРотор увозит из Санкт-Петербурга три очка. Фото: ФК Ротор
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В эти выходные «Ротор» из Волгограда отправился в Санкт-Петербург. В субботу, 30 марта, в рамках 29-го тура Олимп - Первенства ФНЛ волгоградские футболисты встречались с молодежкой «Зенита» на малой арене стадиона Петровский. Несмотря на все старания аутсайдера турнира и превосходство хозяев на поле, матч «Ротор» - «Зенит-2» завершился победой гостей со счетом 0:1.

Матч прошел при почти пустых трибунах. В первой половине встречи у петербуржцев было заметное преимущество. «Зенит» начал бить по воротам «Ротора» уже с первых минут. К середине тайма игра выровнялась. На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

Во втором тайме «Ротор» старался прибавить, но пробить защиту «Зенита-2» поначалу не удавалось. Из-за нарушения сине-голубым не засчитали гол на 53-й минуте. Ворота волгоградцев на 72-й минуте спас Лобанцев. А на 87-й минуте Анзор Саная забил долгожданный красивый гол – счет 0:1 в пользу «Ротора». Волгоградцы увозят домой три очка.

Следующую встречу «Ротор» проведет дома. 7 апреля в 14.00 болельщиков сине-голубых ждут на «Волгоград Арене» на матч с «Балтикой». Клуб решил снова побить рекорд посещаемости ФНЛ, так что все билеты в продаже по одной цене - сто рублей.

Олимп-Первенство ФНЛ. 29 тур. 30 марта 2019 года. «Зенит-2» - «Ротор» — 0:1 (0:0)

«Зенит-2»: Городовой, Бугриев (к), Рукас, Маклаков, Мостовой, Капленко, Мусаев, Богаев, Маркин (Макеев, 84), Еловских (Воробьев, 58), Шамкин (Иванов, 58).

«Ротор»: Лобанцев, Пискунов, Васильев, Байрыев (к), Кацалапов, Фатуллаев (Якуба, 75), Самсонов, Лобкарёв (Султонов, 46), Попов (Коротаев, 90+1), Никоалев (Муллин, 63), Саная.

Гол: Саная, 87.

Предупреждения: Капленко, 55; Мусаев, 73: Воробьев, 90 - Саная, 54.

Санкт-Петербург. Стадион «Петровский», Малая арена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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