Центр Волгограда украсят цветами за 2,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-30T12:08:05+03:00

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В Волгограде в последние дни марта выпал снег. Но настоящая весна не за горами. Уже к майским праздникам город украсят более 53 тысяч цветов - ампельная и крупноцветковая петуния, бегония, бальзамин, колеус, пеларгония, агератум, сальвия, тагетес - всего 33 вида. Они будут радовать глаз на улицах и в парках Центрального района. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Заказчик - Волгоградзеленхоз. Максимальная сумма контракта - почти 2,9 миллиона рублей.

Высадят эту рассаду цветов у Вечного огня на площади Павших Борцов. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, здесь в клумбах распустятся 11 тысяч красных, белых и желтых петуний. В клумбе на проспекте Ленина у монумента «Стрельцы» из 500 петуний выложат триколор. Будут радовать глаз они и у стелы на Аллее Героев, в сквере 8-е Марта, у памятника Ефремову на проспекте Ленина, у памятника Хользунову на набережной.

Цветочные клумбы также разобьют на разделительной полосе улицы Невской, в клумбах у фонтана «Искусство», на площади Ленина, на бульваре проспекта Ленина и в других местах.

Зеленую зону у Дома профсоюзов украсят композиции из четырех тысяч фиолетовых и розовых цветов бальзамина, белой бегонии и оранжевых комусов. Вдоль бульвара на проспекте Ленина и на разделительной полосе перекрестка улиц Мира и Комсомольской цветы будут в навесных кашпо.

Несколько тысяч деревьев кустарников, а также три тысячи кустов роз, высадят и на верхней террасе набережной. А еще в апреле на улицах высадят более 1900 деревьев и кустарников. Украсят цветы и деревья не только центр города, но и другие районы.

ИСТОЧНИК KP.RU