2019-03-30T12:08:05+03:00
Общество

Центр Волгограда украсят цветами за 2,9 миллиона рублей

Мэрия объявила аукцион на поставку более 53 тысяч цветов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Из цветов на клумбах сделают яркие композиции. Фото: мэрияИз цветов на клумбах сделают яркие композиции. Фото: мэрия
Изменить размер текста:

В Волгограде в последние дни марта выпал снег. Но настоящая весна не за горами. Уже к майским праздникам город украсят более 53 тысяч цветов - ампельная и крупноцветковая петуния, бегония, бальзамин, колеус, пеларгония, агератум, сальвия, тагетес - всего 33 вида. Они будут радовать глаз на улицах и в парках Центрального района. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Заказчик - Волгоградзеленхоз. Максимальная сумма контракта - почти 2,9 миллиона рублей.

Высадят эту рассаду цветов у Вечного огня на площади Павших Борцов. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, здесь в клумбах распустятся 11 тысяч красных, белых и желтых петуний. В клумбе на проспекте Ленина у монумента «Стрельцы» из 500 петуний выложат триколор. Будут радовать глаз они и у стелы на Аллее Героев, в сквере 8-е Марта, у памятника Ефремову на проспекте Ленина, у памятника Хользунову на набережной.

Цветочные клумбы также разобьют на разделительной полосе улицы Невской, в клумбах у фонтана «Искусство», на площади Ленина, на бульваре проспекта Ленина и в других местах.

Зеленую зону у Дома профсоюзов украсят композиции из четырех тысяч фиолетовых и розовых цветов бальзамина, белой бегонии и оранжевых комусов. Вдоль бульвара на проспекте Ленина и на разделительной полосе перекрестка улиц Мира и Комсомольской цветы будут в навесных кашпо.

Несколько тысяч деревьев кустарников, а также три тысячи кустов роз, высадят и на верхней террасе набережной. А еще в апреле на улицах высадят более 1900 деревьев и кустарников. Украсят цветы и деревья не только центр города, но и другие районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ротор выиграл у Зенита-2 - счет 0:1
Трамвай протаранил иномарку в Волгограде
Реальный срок за пьяную езду дали двум волгоградцам
«Вагон знаний» везет в Волгоград школьников со всей страны
В Волгограде на «танцующем» мосту водителей напугала полыхающая машина
С начала года в Волгоградской области завели 12 уголовных дел за невыплату зарплаты
Сезон клещей 2019 открыт: волгоградцы потянулись в больницы с укусами
В Волгограде зэка за побег из колонии и ограбления отправили за решетку на 5,5 лет
Волгоградке за фиктивный брак с таджиком грозит семь лет колонии
В 2019-м в Волгограде построят три новые дороги
В «Час Земли» на ж/д вокзале и стадионе Волгограда отключат подсветку
В Волгограде москвичу дали 8,5 лет колонии за ограбление ювелирных салонов
Астраханка попала в больницу после драки с соседкой из-за кошки
Под Волгоградом четыре бандита под видом газовщиков ограбили пенсионерку и ее сына-инвалида
В Дзержинском районе из-за угарного газа в больницу попали женщина с двумя детьми
Самое популярное премиум-авто в Волгограде – Lexus