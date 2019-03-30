2019-03-30T09:10:16+03:00
Происшествия

Трамвай протаранил иномарку в Волгограде

А у Дворца спорта велосипедист врезался в маршрутку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За сутки четыре человека получили травмы в ДТП.За сутки четыре человека получили травмы в ДТП.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Сразу две аварии с участием общественного транспорта произошли в Волгограде 29 марта. Утром на улице Циолковского в Ворошиловском районе трамвай протаранил иномарку. Сломавшийся пассажирский вагон тащила на буксире техпомощи 39-летняя женщина водитель. По предварительным данным, увидев стоящую впереди машину, вагоновожатый не снизила скорость и врезалась в Geely Emgrand. Пострадала в ДТП 59-летняя пассажирка автомобиля. Сейчас она в больнице.

А в Краснооктябрьском районе на проспекте Ленина около половины десятого утра велосипедист врезался в «Газель» бизнес-класса. 32-летний мужчина ехал по правому ряду в сторону центра. В районе Дворца спорта он не отреагировал на дорожную обстановку и въехал в попутную маршрутку. Микроавтобусу хоть бы что, а вот сам велосипедист получил травмы.

- Мужчину с места ДТП доставили в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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