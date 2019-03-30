Реальный срок за пьяную езду дали двум волгоградцам

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-30T08:42:27+03:00

Год в колонии проведет волгоградец за то, что снова сель за руль пьяным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Не секрет, что некоторые водители, которых уже ловили пьяными за рулем, вновь и вновь повторяют свои ошибки. Сначала им грозит ответственность административная, затем и уголовная. На днях сразу два жителя Волгоградской области получили за пьяную езду реальный срок. Так, 19-летний житель Быковского района уже получил 180 часов обязательных работ за то, что управлял автомобилем подшофе. Но это его не остановило и в январе 2019 года он вновь сел за руль в нетрезвом виде. Поэтому прокурор настаивал на реальном лишении свободы. По приговору суда, молодой парень проведет год в колонии-поселении. Плюс к этому заплатит 100 тысяч рублей штрафа, а также не сможет работать водителем в течение трех лет.

Такая же история в деле 49-летнего жителя Быковского района.

- Обвинение добилось назначения наказания в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Только в этом году за пьяную езду к уголовной ответственности привлекли уже 101 волгоградца.

ИСТОЧНИК KP.RU